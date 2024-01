MESSINA – Un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente su una strada provinciale del comune messinese di Alcara Li Fusi, altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Il mezzo coinvolto è un fuoristrada finito in un terrazzamento e bloccato dagli alberi. I vigili del fuoco alle 5.30 hanno raggiunto la macchina utilizzando scale e corde.