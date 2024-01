Evade per andare a giocare alle slot machine

CATANIA – La polizia di Catania durante controlli a bar e sale scommesse di San Cristoforo, tra i clienti di un bar-sala giochi in via della Concordia ha trovato un 40enne pluripregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari, in quel momento intento a giocare a una ‘video slot’. Verificata l’assenza di autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria o di altre motivazioni che ne giustificassero l’allontanamento dal domicilio, l’uomo è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari e riaccompagnato nella sua abitazione, dove è stata ripristinata la misura restrittiva.