Evade due volte e tenta furto in casa: arrestata

AVOLA (SIRACUSA) – Ad Avola i carabinieri di Noto hanno arrestato una 42enne per evasione, lesioni personali e tentata rapina. La donna era sottoposta alla detenzione domiciliare per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale quando, nel corso della notte, è evasa e si è introdotta in un’abitazione privata per effettuare un furto, ma è stata sorpresa dalla proprietaria la quale, nel tentativo di difendersi, è stata aggredita. I militari, subito intervenuti, hanno arrestato la 42enne che è stata nuovamente posta ai domiciliari. Qualche ora dopo, la donna è evasa nuovamente ed è stata rintracciata dai carabinieri che l’hanno arrestata e portata questa volta nella casa circondariale Piazza Lanza di Catania.