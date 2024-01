Espulso: eppure rubava in via Etnea

CATANIA – Un 23enne tunisino destinatario di un ordine di espulsione evidentemente eluso è stato sorpreso a rubare a Catania in un noto magazzino commerciale in via Etnea. Il personale di vigilanza lo ha bloccato mentre tentava di oltrepassare l’uscita portando con sé due paia di pantaloni, ancora muniti del dispositivo antitaccheggio. E’ stata chiamata la polizia e il ragazzo è stato portato in questura. dove si è scoperto che la sua posizione sul territorio nazionale era da considerare irregolare. E’ stato affidato al personale dell’Ufficio immigrazione e successivamente accompagnato al cpr di Pian del Lago, a Caltanissetta, in attesa della sua espulsione.