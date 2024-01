Ecco Celli e Costantino

L’ufficialità l’aveva già data Cristiano Lucarelli. Adesso arrivano anche i comunicato. Il Catania ha formalizzato in una nota l’ingaggio del difensore Alessandro Celli, prelevato a titolo definitivo dalla Ternana, e dell’attaccante Rocco Costantino, proveniente dal Monterosi.

Romano, 29 anni, laterale sinistro, Celli nella stagione in corso ha totalizzato 16 presenze e un gol in B con la Ternana, club con il quale ha giocato nelle ultime cinque annate con l’eccezione del prestito al Sudtirol nel 2022-2023. In passato Celli anche vestito le maglie di Lupa Roma (sei stagioni con due promozioni: nel 2012 in Serie D, nel 2014 in Lega Pro), Foggia (17/18 in B) e Teramo (18/19 in Lega Pro). Celli, vecchia conoscenza di Lucarelli che lo ha allenato a Terni e voluto a Catania, vestirà la maglia 28. Per lui contratto sino al 30 giugno 2026.

Ufficiale anche l’arrivo dell’attaccante Rocco Costantino, 33 anni, nato ad Aarau, in Svizzera. Nella prima parte della stagione in corso, il centravanti ha realizzato 6 reti in 13 gare nel girone C del campionato Serie C. Dal 2021 al 2023, con la squadra laziale, ha collezionato in Lega Pro 67 presenze firmando 34 gol. Dopo le esperienze tra i dilettanti (di rilievo il bottino di 46 centri in tre annate in Serie D con la Vis Pesaro), Costantino ha debuttato in terza serie con il Südtirol nel 2017/18, andando a segno 18 volte. In C, torneo in cui ha giocato anche con la Triestina, con il Bari, con il Modena e con la Pro Vercelli, ha siglato complessivamente 76 reti tra campionato e playoff. Costantino, che si lega al Catania fino al 30 giugno 2026, indosserà la maglia numero 9.