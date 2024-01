La società di calcio del Catania si impegna a svolgere attività inclusiva a favore di dieci minorenni o giovani adulti entrati nell’area penale, impiegandoli nelle proprie squadre Under 15, Under 17 e giovanile femminile. E’ quanto prevede un protocollo d’intesa siglato in prefettura con il tribunale e la Procura per i minorenni. Si tratterà di percorsi educativi per promuovere la cultura dello sport. I profili saranno selezionati dall’Ufficio di servizio sociale per i minorenni.