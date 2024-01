“Denise era chiusa al Cutelli”: scherzo delle alunne fa infuriare Piera Maggio

Due studentesse di Catania e un video di pessimo gusto. Anche la Rai si è occupata delle alunne del liceo Cutelli che hanno pubblicato su Youtube immagini in cui mettono in scena il finto ritrovamento di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Le due raccontano che era in uno sgabuzzino della scuola, in cui era rimasta rinchiusa per 19 anni. Una alunna simula di essere la bimba, l’altra recita la parte della giornalista che fa lo scoop.

La goliardata, che è stato caricata su Youtube e poi rimossa, potrebbe mettere nei guai le protagoniste. Di sicuro ha fatto arrabbiare Piera Maggio, la madre di Denise: “Si dovrebbero vergognare – scrive sui social -. L’auspicio è che vengano presi giusti e seri provvedimenti. Non tutto infatti può diventare un gioco”. Nella didascalia del video (che Piera Maggio riporta) si legge la scritta “RITROVATA DENISE PIPITONE AL CUTELLI MARIO. NO CLICKBAIT”.