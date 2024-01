Dalla primavera alla tromba d’aria: in Sicilia tornano freddo e neve

Una tromba d’aria si è abbattuta oggi a Siracusa. La pioggia sulla città è stata accompagnata poco dopo le 13 da un vortice che ha provocato diversi danni: alberi sradicati, in particolare in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, e poi nelle contrade balneari. Una quarantina di richieste sono arrivate ai vigili del fuoco per la rimozione di rami dalla sede stradale, caduta di calcinacci, danni a cavi elettrici. La nave da crociera Msc, in sosta all’interno del porto Grande, ha rotto i blocchi di ormeggio e ha sbattuto la poppa. Sono intervenuti i rimorchiatori che hanno riportato la nave verso la banchina.

Il maltempo (previsto) è arrivato oggi in gran parte della Sicilia. Dopo un inizio di inverno camuffato da primavera sono stati improvvisamente investiti dalla pioggia, dal vento e dal freddo i versanti occidentale e sud-orientale dell’Isola (l’allerta era gialla). In diverse località è rispuntata la neve, a Noto è caduta anche la grandine (nella foto). Meteo schizofrenico a Catania, che ha visto l’alternarsi del sole con pioggia e forte vento. Per le raffiche il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto fino a domani la chiusura delle ville comunali.