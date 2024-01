Con lo scooter contro un’auto: muore 18enne di Misterbianco

CATANIA – Un 18enne di Misterbianco, Edoardo Iaca, è morto in seguito a un incidente nel quale è rimasto coinvolto ieri pomeriggio in via Rinaudo, nella zona industriale di Piano Tavola a Belpasso. Il ragazzo, trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni critiche, è deceduto nella tarda serata. Lo scooter sul quale viaggiava il giovane insieme a un amico, ricoverato al San Marco di Catania, si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paternò.