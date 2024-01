COMISO (RAGUSA) – Un bar di Comiso è stato chiuso per sette giorni per ordine del questore di Ragusa perché frequentato da pregiudicati e persone pericolose. Gli agenti del commissariato di Comiso hanno rilevato che il bar era diventato punto di incontro di persone con precedenti penali e di polizia, soprattutto per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, furto. Nel bar erano state viste anche persone destinatarie di misure di prevenzione.