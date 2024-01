Colpi di mattone contro l’ingresso di una banca catanese

CATANIA – Gli agenti della squadra volanti di Catania sono intervenuti in viale Mario Rapisardi in seguito alla segnalazione da parte di un istituto di vigilanza di un possibile furto in corso in un’agenzia di un istituto di credito da parte di una persona armata di spranga. Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato una 36enne pregiudicata catanese che, alla vista della volante, aveva provato a dileguarsi. La donna, armata di un bastone e di un mattone, aveva colpito ripetutamente l’interruttore apri-porta e una presa elettrica. Non riuscendo a fornire motivazioni sull’accaduto è stata denunciata per danneggiamento aggravato.