Cocaina da un milione di euro nel serbatoio dell’auto

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato circa 11 chili di cocaina, nascosti in un’auto ispezionata nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione Palermo. Durante il controllo, i militari hanno notato il conducente dell’auto particolarmente agitato e nervoso. Così, da un’attenta perquisizione, grazie al fiuto dei cani antidroga Anouk ed Ethoo, sono stati trovati nascosti nel serbatoio 10 involucri avvolti in buste di cellophane contenenti la cocaina. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa un milione di euro. Il corriere, il calabrese Francesco Ravenda, 27 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari.