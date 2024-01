Cianotico sul divano: agenti gli salvano la vita

ADRANO (CATANIA) – I poliziotti di Adrano sono intervenuti in aiuto di un 45enne colto da malore. Una persona aveva chiamato il 112 per segnalare un familiare privo di sensi: sul posto gli agenti hanno visto da fuori una persona esanime, distesa su un divano, così hanno forzato la porta finestra e hanno cercato di far riprendere i sensi al 45enne. Notando il colorito cianotico dell’uomo e il flebile battito cardiaco, gli agenti hanno capito che qualcosa stava ostruendo le vie aeree, impedendo il respiro. Quindi hanno praticato alcune manovre di primo soccorso, che hanno permesso un istantaneo miglioramento delle sue condizioni di salute. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che si sono occupati di lui.