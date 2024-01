Catania, tradito dalla banconota macchiata

CATANIA – Fermando per un controllo un giovane, successivamente identificato come un noto 21enne pregiudicato, gli agenti della polizia di Catania hanno notato una banconota. Usciva dal borsello dal quale stava tirando fuori i documenti ed era intrisa di un inchiostro di colore blu, simile a quello contenuto all’interno delle casse continue che, nel momento in cui vengono forzate, macchiano il denaro. Essendo probabile che provenisse da qualche reato, è stata sequestrata. Il ragazzo è stato denunciato per ricettazione.