Catania, torna Furlan

Il Catania ha un nuovo portiere. Per colmare la lacuna apertasi con l’infortunio di Bethers che terrà il lettone lontano dal campo a lungo, la società ha ingaggiato un volto noto: Jacopo Furlan, già in rossazzurro nella stagione 2019/20 in C con Lucarelli in panchina (30 presenze e 10 clean sheet), vincolato con un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, 30 anni, il 22 febbraio 1993, Furlan è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli debuttando tra i professionisti con l’Esperia Viareggio e proseguendo la propria carriera con le tappe a Lumezzane, Monopoli, Trapani e Catanzaro.

Dopo l’esperienza etnea è tornato a Empoli per fare il secondo a Brignoli collezionando 5 presenze in B e si è poi trasferito a Perugia, dove ha sommato 10 presenze tra lo scorso torneo e quello in corso. In totale vanta 11 presenze in B e 164 in C.

Furlan, svincolatosi dal Perugia, ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Lucarelli.