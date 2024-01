Catania: Renna e l’imam in marcia per la pace

CATANIA – Comincerà alle 17.30 di venerdì prossimo da piazza Borgo la marcia della pace promossa dall’arcidiocesi di Catania in collaborazione con diverse realtà associative e movimenti del territorio. Il corteo sarà guidato dall’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, e dall’imam della moschea della Misericordia, Kheit Abdelhafid. L’evento è ispirato dal messaggio del papa per la LVII Giornata mondiale della pace “Intelligenza artificiale e pace” e s’inserisce in un contesto nazionale.

Dopo l’incontro davanti alla chiesa S. Agata al Borgo sono previsti gli interventi dell’arcivescovo e dell’Imam. Poi si proseguirà per tutta la via Etnea con una sosta alla chiesa di S. Michele Arcangelo ai Minoriti e quindi il percorso si concluderà in piazza Duomo al cospetto della cattedrale. Nel corso della manifestazione, che si svolgerà nell’assoluto silenzio con due momenti di raccoglimento scanditi dalle acclamazioni per sottolineare dei messaggi di pace, alcuni partecipanti sfileranno con dei cartelloni che riporteranno i nomi dei paesi in guerra.