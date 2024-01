Catania, preso Kontek

E’ fatta anche per Ivan Kontek. Il sesto acquisto del Catania, anche in questo caso annunciato, sul mercato di gennaio è il difensore croato, 26 anni, prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella (8 presenze in campionato nella stagione in corso, 4 delle quali da titolare, e due nella Coppa Italia di Serie C).

Cresciuto nella Dinamo Zagabria, ex nazionale under 19, dopo gli esordi nella seconda divisione croata con il Sesvete e due anni nella massima serie slovena con l’Aluminij, Kontek ha giocato con la Ternana, agli ordini di Cristiano Lucarelli, nel biennio ’20-’22 (33 presenze e 1 gol nel campionato vinto in C nella prima stagione, 4/0 in B nel torneo seguente). E proprio Lucarelli lo ha voluto a Catania per puntellare il reparto arretrato con un elemento abituato a giocare sia in una linea a tre sia a quattro.

Nella scorsa stagione, dopo l’esperienza poco esaltante con il Cesena (solo 8 presenze nella prima metà di torneo), il nuovo acquisto rossazzurro ha vestito la maglia del Foggia (22 gare e un gol) giungendo sino alla finale playoff persa con il Lecco.

Kontek ha firmato un contratto che lo lega al Catania sino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 14.