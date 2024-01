Catania: in moto con pistola e due coltelli

CATANIA – Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Nesima, durante controlli in viale Mario Rapisardi a Catania, hanno fermato una moto con a bordo due persone che procedeva con fare sospetto. Addosso a uno dei due è stata trovata una pistola scacciacani e due coltelli a serramanico lunghi 17 cm, oltre a 310 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. L’altro passeggero è risultato in possesso di 745 euro in biglietti di vario taglio. La perquisizione è stata estesa anche alla moto dove, nascosto nel sottosella, è stato trovato un passamontagna nero, un caricatore privo di cartucce e una scatola con 50 cartucce a salve. I due sono stati denunciati per porto d’armi o oggetti atti a offendere.