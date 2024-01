Catania, il primo tassello è Welbeck

Primo giorno del mercato di gennaio e prima operazione in entrata. Il Catania ha chiuso l’accordo con il Catanzaro per l’ingaggio di Nana Welbeck, centrocampista di 29 anni.

Quello di Welbeck è un ritorno. Il mediano ghanese ha già giocato in rossazzurro nel biennio tra il 2019 e il 2021 totalizzando 54 presenze e 2 gol prima di trasferirsi al Catanzaro, club con il quale nella scorsa stagione ha conquistato la promozione dalla C alla B.

Nel primo anno a Catania ad allenare Welbeck, dopo Camplone, fu Cristiano Lucarelli ed è stato proprio l’apprezzamento di Lucarelli a favorire il trasferimento, propiziato anche dal mancato utilizzo del giocatore da parte del Catanzaro: il nuovo acquisto rossazzurro non è stato mai impiegato in cadetteria nel torneo in corso; nel campionato precedente, quello vinto in Lega Pro, aveva invece collezionato 13 presenze, anche se tutte da subentrante. Del triennio in Calabria, l’anno più significativo è stato il primo: 34 presenze in campionato e un gol.

La firma sul contratto è prevista domani, dunque mercoledì, ma l’accordo tra le parti è stato già raggiunto stamane: Welbeck firmerà un contratto biennale.