Catania, fermato l’uomo delle targhe bulgare

CATANIA – Passando da via Palermo i poliziotti di Catania hanno notato un uomo che scendeva da un’auto parcheggiata e si allontanava rapidamente, dando l’impressione di volersi sottrarre a un eventuale controllo. Lo hanno quindi rincorso e fermato, scoprendo che si trattava di un 51enne pregiudicato. Vedendolo insofferente e nervoso gli agenti hanno perquisito la macchina, trovando quattro centraline per motore e numerosi arnesi da scasso.

Il mezzo era rubato e le targhe non erano quelle originali. C’erano anche le chiavi di un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze, sempre rubata e con targhe di un altro veicolo. A questo punto i poliziotti hanno esteso i controlli a una terza macchina parcheggiata nelle vicinanze con targhe bulgare, riscontrando che era stata radiata dalla circolazione e le targhe non erano originali. Il 51enne è stato denunciato per ricettazione.