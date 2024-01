Catania: fermato con la droga negli slip

CATANIA – I carabinieri durante un posto di controllo a Librino, in viale Castagnola, hanno fermato alla guida di una Smart di colore nero un 28enne, pregiudicato

catanese, attualmente sottoposto ai domiciliari, che sin dalle prime battute, ha mostrato un atteggiamento palesemente preoccupato. Infatti poco dopo il giovane ha spontaneamente consegnato, prendendoli dagli slip, 7 involucri contenenti marijuana per un peso totale di 14 grammi.

La perquisizione è stata poi chiaramente estesa anche a casa sua, in zona Nesima, che ha consentito ai militari di trovare altre 6 dosi di marijuana, per un totale di 21 grammi, nonché 395 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. I carabinieri hanno quindi denunciato il giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoponendo poi a sequestro sia le dosi di droga, complessivamente 13, del peso totale di circa 35 grammi di marijuana, sia il denaro recuperato.