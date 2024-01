Catania: fallisce la doppia fuga dei baby pusher

CATANIA – Sono due minorenni i pusher messi sotto “osservazione” dai carabinieri e poi arrestati. I militari si sono posizionati in modalità “discreta” in via Capo Passero, notoriamente teatro di diverse piazze di spaccio, e in prossimità di uno stabile hanno visto due giovanissimi affaccendati a intrattenere brevi conversazioni con guidatori di macchine che a turno transitavano e poi si fermavano solo per pochi secondi.

I carabinieri hanno così visto degli scambi di droga e denaro, senza perdere mai di vista i due pusher, facilitati anche dal fatto che uno dei due indossava una vistosa felpa di colore arancione mentre l’altro portava uno scalda collo con degli inserti catarifrangenti. Al momento del blitz i due ragazzi, avvisati probabilmente dalla rete di vedette tramite apparecchi radio, sono riusciti velocemente a dileguarsi. Ma altri militari entrati dal retro del palazzo li hanno sorpresi alle spalle.

I giovani spacciatori hanno nuovamente cercato di scappare, ma il più grande senza volerlo ha travolto e fatto cadere a terra il più piccolo, che è stato subito bloccato, mentre lui, inseguito da un carabiniere, è stato raggiunto e fermato dopo circa 150 metri. Uno di loro aveva addosso 59 involucri di cocaina e 550 euro. Per entrambi dopo l’arresto è stato disposto il collocamento in una comunità alloggio per minori fuori provincia.