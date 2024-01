CATANIA – Poliziotti di Catania in motocicletta passando per via Santa Maddalena hanno notato un uomo che era accovacciato vicino a un’auto. Vedendoli ha tentato di darsi alla fuga me è stato subito bloccato e identificato come un pregiudicato 25enne. Aveva forzato la serratura della macchina per poi disfarsi di una chiave adulterina, poi individuata e recuperata sotto la portiera dell’auto. Adesso è indagato per tentato furto.