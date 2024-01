CATANIA – Un 29enne della provincia di Latina è stato denunciato dalla polizia di Catania con l’accusa di truffa nei confronti di una donna di Catania che via web aveva pagato il premio di una polizza assicurativa ma che non aveva poi ricevuto via chat il relativo contratto. La donna si era affidata al web per cercare una tariffa più conveniente trovando il numero di telefono di una nota compagnia assicurativa on line, che a prima vista sembrava autentico. Allettata dalla proposta vantaggiosa aveva composto il numero telefonico e seguito le indicazioni comunicatele dall’interlocutore per effettuare il pagamento.