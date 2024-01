CATANIA – Continua incessante l’azione di contrasto della questura di Catania, in sinergia con le altre forze di polizia, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono stati emessi due provvedimenti di divieto di accesso nel centro urbano (Dacur) ad altrettanti parcheggiatori abusivi. Un primo divieto è stato emesso nei confronti di un catanese che, sanzionato in piazza San Placido, il giorno successivo è stato nuovamente sorpreso nella vicina via Dusmet, mentre agevolava le manovre di parcheggio di un’auto di un turista. Poiché l’uomo era stato sanzionato nell’agosto del 2020 e in quell’occasione gli era stato notificato un ordine di allontanamento, allo stesso è stata notificata la misura di prevenzione, con il divieto di accedere in determinate aree della città per 12 mesi.

Un altro provvedimento è stato emesso nei confronti di un cittadino romeno, sanzionato per ben due volte nei primi giorni del mese di gennaio in quanto colto a esercitare l’illecita attività in via Alcide De Gasperi e in piazza Europa. All’uomo è fatto divieto di accedere in determinate aree della città per la 12 mesi. La violazione della misura di prevenzione personale comporta la sanzione della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. I destinatari dei Dacur sono stati segnalati all’Inps ai fini della sospensione o della revoca del supporto per la formazione e il lavoro o dell’assegno di inclusione.