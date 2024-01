CATANIA – “La dirigente scolastica, il collegio dei docenti, il consiglio d’Istituto del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania esprimono la loro assoluta disapprovazione e il loro forte dispiacere per il video registrato, in orario e ambienti scolastici, su un noto fatto di cronaca, e successivamente condiviso sui canali social da alcune studentesse frequentanti l’Istituto”.

Così, in una lettera, il personale scolastico commenta la vicenda di qualche giorno fa, quando due studentesse del liceo Cutelli hanno pubblicato su Youtube immagini in cui mettono in scena il finto ritrovamento di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Un gesto questo condannato dalla scuola: “La comunità scolastica esprime una ferma condanna sia per il contenuto del video, lesivo della dignità della persona, sia per l’uso deplorevole di immagini ed espressioni riferite a un noto esponente mafioso, il tutto in violazione dei principi basilari che guidano la vita del nostro liceo, improntata al rispetto delle regole della civile convivenza”.

“Allo stesso tempo – prosegue la lettera – si auspica che la riflessione e i provvedimenti disciplinari, tempestivamente adottati e nei limiti imposti dal regolamento di disciplina, su quanto accaduto, siano un monito e uno spunto di crescita per evitare che, in futuro, possano verificarsi episodi analoghi, lesivi peraltro dell’immagine della nostra scuola. Il liceo ginnasio statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro, prestigiosa e storica istituzione scolastica catanese, da sempre impegnata in prima linea nella formazione dei giovani per la difesa della legalità, è vicina alla famiglia ed esprime solidarietà, stigmatizzando il comportamento delle giovani studentesse che con scarsa capacità di riflessione e in modo irrispettoso hanno causato ulteriore sofferenza ai familiari di Denise Pipitone già da anni duramente provati”.