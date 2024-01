Via Sant’Euplio si rifà il look

CATANIA – L’amministrazione comunale ha disposto la ripavimentazione della sede stradale della via Sant’Euplio nel tratto compreso tra piazza della Borsa e via Argentina, predisponendo un piano alternativo del traffico veicolare.

Lunedì 22 e martedì 23 gennaio e comunque sino a fine lavori, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, è istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, in via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra via Dei Cappuccini e la via Argentina.

In contemporanea il traffico veicolare proveniente da via Dei Cappuccini e da piazza Stesicoro, diretti verso nord, sarà deviato su via Etnea, tratto compreso tra la piazza Stesicoro e la via Angelo Litrico, i cui divieti, previsti per l’area pedonale saranno temporaneamente sospesi.