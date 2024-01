CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta in viale Ruggero Di Lauria, vicino un noto bar, dove un cittadino ha segnalato la presenza di parcheggiatori abusivi. Giunti sul posto gli agenti hanno identificato un 23enne straniero, sanzionandolo amministrativamente, in quanto sorpreso a chiedere denaro agli automobilisti intenzionati a parcheggiare.

Analoghi controlli sono proseguiti nel corso della serata e hanno consentito di sanzionare 4 persone che esercitavano anche loro l’attività di parcheggiatore abusivo in piazza Federico di Svevia, in via Dusmet e in piazza Manganelli.