CATANIA – Gli agenti della squadra volante della questura di Catania in via Palermo hanno fermato per un controllo un 25enne pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane si è mostrato particolarmente insofferente e nervoso. I poliziotti lo hanno perquisito e hanno trovato 16 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 180 euro in banconote di diverso taglio. Il 25enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.