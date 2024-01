CATANIA – Un 44enne è stato arrestato da poliziotti della squadra Volante della questura di Catania per una rapina aggravata commessa in Germania. L’uomo, bloccato per un controllo mentre era alla guida di un’auto, è risultato essere destinatario di un ordine di custodia cautelare in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche nel 2019. Espletate le formalità di rito, il 44enne è stato condotto in carcere.