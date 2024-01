Caltanissetta, scoperto laboratorio clandestino di armi

La polizia dei giochi e delle scommesse dello Sco, nell’ambito di un’ampia operazione su tutto il territorio nazionale, a Caltanissetta ha scoperto un vero e proprio laboratorio clandestino per la fabbricazione di armi, comprensivo di tutta l’attrezzatura necessaria per la costruzione di armi corte e di un modello artigianale di pistola e munizioni di diverso calibro. Arrestato il titolare del sito.

In totale, nel settore del contrasto al gioco ed alle scommesse illegali, sono sessantasei le persone denunciate in diverse città, con sanzioni amministrative per un importo superiore ai 600 mila euro, 40 sequestri di apparecchiature illegali. Le denunce sono per esercizio abusivo del gioco e delle scommesse. Seicento gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, oltre 3339 i soggetti identificati.

Nel Nisseno, nei comuni di Gela e Niscemi, la polizia ha eseguito diversi controlli in 18 sale giochi e scommesse. Nel corso dei controlli, finalizzati anche a verificare il rispetto del divieto di gioco con vincita in denaro da parte dei minori di 18 anni e contrastare il gioco illegale nel settore delle scommesse, sono state elevate due sanzioni per organizzazione di scommesse in assenza di concessione, autorizzazione o licenza di polizia, una per pubblicità di scommesse abusive e una per aver raccolto scommesse su eventi non inseriti nel palinsesto.