Calci e pugni al centro commerciale

CARINI (PALERMO) – Una rissa ieri sera tra una ventina di ragazzi è stata sedata nei pressi del centro commerciale Poseidon a Carini. Per futili motivi alcuni dei ragazzi si sono picchiati. Diversi clienti e impiegati del centro commerciale hanno lanciato l’allarme. Sono arrivati in massa gli agenti di polizia che hanno riportato la calma. E’ stato identificato uno degli aggressori e portato in commissariato. Uno dei giovani coinvolti nella rissa è stato medicato dai sanitari del 118 ma ha rifiutato di essere portato in ospedale. Sono in corso indagini.