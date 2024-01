Cade mentre ripara condizionatore e muore

MESSINA – La polizia sta indagando a Messina per chiarire la dinamica che ha portato alla morte di un messinese ieri nel rione Paradiso. Un 53enne, originario di Patti, è precipitato dal secondo piano di una palazzina, nella zona nord della città. Inutili i soccorsi, la caduta gli sarebbe stata fatale e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte. Sul caso sta lavorando la squadra Volante della Questura, ai comandi del dirigente Mario Venuto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi ma quella più probabile è l’incidente domestico: l’uomo stava effettuando degli interventi di manutenzione a un condizionatore istallato all’esterno del suo appartamento: avrebbe perso l’equilibrio, precipitando.