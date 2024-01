Bloccato sul traghetto con 1,2 chili di cocaina in borsa

MESSINA – I finanzieri di Messina hanno sequestrato circa 1,2 chili di cocaina e hanno arrestato un corriere di nazionalità italiana per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti. Durante i normali controlli ai passeggeri ed ai veicoli in transito sullo Stretto, le fiamme gialle hanno notato l’atteggiamento sospetto di un uomo che, appena sbarcato, si è innervosito per la presenza dei cani antidroga.

Quando gli sono stati chiesti i documenti il messinese ha tentato la fuga, cercando di far perdere le proprie tracce, approfittando del traffico di mezzi e persone. Dopo un breve inseguimento i finanzieri lo hanno bloccato, scoprendo all’interno di una borsa appartenente all’uomo, tra gli effetti personali, un involucro con la classica forma dei panetti di cocaina, sul quale era apposto un disegno col nome Zeus, per indicare la qualità del narcotico. Lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare al dettaglio, sulle piazze di spaccio messinesi, circa 250 mila euro.