BALESTRATE (PALERMO) – In attesa del ricorso al Tar, amici e parenti stanno raccogliendo le firme per chiedere l’autorizzazione per far svolgere i funerali pubblici per Francesco Bacchi, il diciannovenne ucciso nella notte di domenica 13 a Balestrate, nel corso di una lite davanti alla discoteca Medusa. Nei giorni scorsi si erano tenute le esequie in forma privata nella chiesetta del cimitero.

Il questore Maurizio Calvino aveva vietato i funerali pubblici per problemi di ordine pubblico. La madre della vittima assistita dall’avvocato Cinzia Pecoraro ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento del questore. Si dovrà attendere circa un mese cosi amici e parenti di Bacchi hanno iniziato a raccogliere le firme affinché si possa tenersi un momento di raccoglimento senza restrizioni e limitazioni. Venerdì scorso si è svolta in paese una fiaccolata per commemorare la giovane vittima.