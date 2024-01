“Arrivano Celli, Cianci e Costantino”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, in vista della partita in trasferta contro il Crotone, in programma domenica alle 18.30 (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 18 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dallo Scida per il racconto del match, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp al numero 3427712855).

CROTONE. “Partita importante perché deve darci consapevolezza e fiducia. Ci aspetta una gara complicata contro un avversario che ci ha già battuto in campionato e avrà il dente avvelenato per l’eliminazione contro di noi in Coppa Italia e per la sconfitta con l’Avellino prima della sosta”.

MODULO. “Lavoriamo sulla possibilità di essere camaleontici, in grado di giocare con il 4-2-3-1 come con la difesa a tre. Non sono un integralista, ma un sarto che cerca di cucire un abito su misura in base ai giocatori di cui dispone. Le scelte di mercato ne terranno conto”.

MERCATO. “La strategia è quella di prendere giocatori che vogliono fortemente il Catania. Abbiamo ricevuto anche diversi rifiuti. Due nuovi acquisti sono già ufficiali, tre – Celli (laterale sinistro dalla Ternana, ndr), Cianci (attaccante proveniente dal Taranto) e Costantino (attaccante prelevato da Monterosi) – lo saranno a breve, appena completeranno le visite a Villa Stuart. Tutti tranne Cianci, che è squalificato, saranno subito a disposizione. Dopo questi 5 arrivi, a ogni uscita corrisponderà un’entrata. Ci siamo mossi velocemente, è un bel segnale. Al momento siamo 29, la lista è di 24: le scelte finali le faremo alla chiusura delle trattative, adesso dovremo concentrarci sulle partenze. Non amo le rivoluzioni, prima di cedere qualcuno voglio valutare bene le cose. Il mio ruolo di allenatore-manager? Mi confronto continuamente con Grella, magari sottopongo un nome e poi sento il suo parere. Questo dialogo mi piace molto”.

PUBBLICO. “Non possiamo continuare a giocare senza tifosi in casa e in trasferta. Credo che la società, appena avrà un attimo di calma, chiederà un tavolo di confronto su questo tema. Il problema va affrontato e risolto”.

INFORTUNATI. “Di Carmine è a disposizione. Su Bouah stiamo facendo ulteriori riflessioni. Silvestri si sottoporrà a una visita nella prossima settimana a Milano, poi definiremo la sua situazione in un senso o nell’altro. Anche Bocic la prossima settimana farà una visita specialistica e ne sapremo di più”.