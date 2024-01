Alla guida ubriaco causò morte di una famiglia: finisce in carcere

VITTORIA (RAGUSA) – La polizia di Vittoria ha arrestato un trentanovenne, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura per scontare la pena di 4 anni di reclusione a seguito di condanna definitiva per omicidio colposo plurimo e omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza. I fatti risalgono a novembre del 2012, quando il 39enne, alla guida in stato di ebbrezza alcolica, provocò un gravissimo incidente stradale causando la morte di un’intera famiglia. Il 39enne è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa.