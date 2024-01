Afferra l’ex per i capelli: “Dammi 100 euro”

CATANIA – In seguito alla segnalazione arrivata al 112, la polizia di Catania è intervenuta in via De Caro per l’aggressione a una donna da parte dell’ex compagno. Arrivati sotto casa della donna, gli agenti hanno subito fermato un 42enne pregiudicato. In preda a una crisi di pianto, la donna ha raccontato che, nel rientrare a casa, aveva visto l’ex compagno scendere dalle scale condominiali. Intuite le intenzioni, la donna ha iniziato a gridare cercando di raggiungere il piano terra dello stabile per chiedere aiuto al fratello. A quel punto l’uomo, in preda alla furia, l’ha afferrata per i capelli e trascinata con forza verso la porta di casa pretendendo che la donna gli consegnasse 100 euro. Il fratello della donna, dopo aver sentito le urla, ha allertato il 112.

Il 42enne era già destinatario dell’ammonimento per violenze domestiche commesse nei confronti dell’ex compagna emesso dal questore nello scorso mese di agosto. Da allora la donna aveva deciso di separarsi dal compagno che, non accettando questa decisione, ha continuato a perseguitarla con messaggi telefonici e appostamenti vicino casa. L’uomo era stato già denunciato diverse volte dall’ex compagna per aggressioni che le avevano provocato anche delle lesioni. Il 42enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e associato alla casa circondariale di Piazza Lanza.