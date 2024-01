ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 18enne, intento a spacciare vicino alla piazzetta ecologica di Aci Catena. Il giovane, sorpreso dai militari di Acireale in un parcheggio di via Salvo d’Acquisto, ha inutilmente tentato di disfarsi di confezioni di cocaina che aveva in tasca, gettandole a terra dietro un’auto parcheggiata. Osservato il movimento del ragazzo, i carabinieri lo hanno subito bloccato, prima che potesse scappare, recuperando ciò che era stato buttato via, ben 10 dosi già confezionate di cocaina.

In tasca aveva anche 250 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione dove sono stati trovati, in un sacchetto ben nascosto dietro i sanitari del bagno, altri 13 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e diverse bustine di cellophane, tipicamente utilizzate per confezionare la sostanza stupefacente.

Sempre ad Aci Catena, due giovani, poco più che maggiorenni, sono stati colti a bordo di un motoveicolo con addosso 3 grammi di marijuana, venendo quindi sanzionati e segnalati. Per uno dei due è scattato anche il ritiro della patente, poiché sorpreso a fumare uno spinello proprio mentre era alla guida del proprio scooter.