A San Giovanni Li Cuti col lenzuolo sulla targa

CATANIA – Durante controlli in piazza Mancini Battaglia, piazza Duca di Camastra, via del Rotolo, via Villaglori e nella zona di Vulcania la polizia di Catania ha scovato e denunciato un posteggiatore abusivo che chiedeva soldi in piazza Tricolore. A Picanello una persona sottoposta agli arresti domiciliari è stata sorpresa a parlare con due pregiudicati davanti alla porta di casa. Un automobilista è stato beccato alla guida di una Fiat Bravo mentre transitava all’interno della zona a traffico limitato del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, con un lenzuolo che fuoriusciva dal portabagagli e che copriva integralmente la targa posteriore, in modo tale da impedire il rilevamento alle telecamere: anche per lui è scattata la denuncia. In totale sono state controllate 251 persone, con 40 verbali per sosta vietata, guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione.