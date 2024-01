A Catania un dono per i piccoli pazienti

E’ un multiparametrico utile a controllare simultaneamente i segni vitali di un paziente. Il monitor è ormai indispensabile se si vogliono controllare i segni vitali di un paziente, in particolare quello critico. E’ utile, ad esempio, durante e dopo un’anestesia o ancora nei reparti di terapia intensiva e in ambulatorio. E’ lo strumento che il Club Triumph “Regno delle due Sicilie” di Catania ha donato all’Hospice pediatrico del Garibaldi-Nesima consegnando al direttore del reparto, Rosaria Basile, un assegno di mille euro.

In Italia solo 13 regioni hanno attivato le reti per le cure palliative pediatriche, ben 7 dunque ne sono mancanti, e solo 8 sono gli hospice pediatrici a livello nazionale, tra cui quello del Garibaldi, anche se nel corso della Giornata nazionale delle cure palliative 2023 è stata annunciata la prossima apertura di un hospice pediatrico anche a Palermo. Con il monitor multiparametrico si controllano, in contemporanea, più parametri quali la temperatura, la saturazione, la pressione arteriosa, il battito cardiaco e l’andamento generale cardiologico e respiratorio.