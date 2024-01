A Campobello la nuova via “16 gennaio 2023”

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) – Il nome del vicolo San Vito cambierà in via 16 gennaio 2023. Lo ha annunciato il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, davanti alla platea di studenti radunati al cineteatro Olimpia. In vicolo San Vito è stato scoperto l’ultimo covo dove si nascondeva il boss latitante Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023. Il carteggio per il cambio nome è stato già inviato alla prefettura di Trapani. “Oggi qui stiamo ricordando una data storica per il nostro territorio – ha detto il sindaco – non possiamo dimenticarla. Il mio grazie alle forze dell’ordine che ci garantiscono tutti giorni sicurezza”.