Targa della moto coperta dai boxer: denunciato 17enne

CATANIA – Continuano i controlli delle forze di polizia di Catania nelle zone della movida. Nel weekend gli agenti hanno operato su tre diverse aree dove si trovano numerosi pub, ristoranti e luoghi di ritrovo, tra piazza Vincenzo Bellini, via Antonino Di Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Federico di Svevia, via Gemellaro, via Santa Filomena, via Umberto, via Pacini e piazza Carlo Alberto. I servizi sono stati eseguiti da agenti della questura di Catania, della polizia scientifica e della polizia stradale, dai carabinieri, dalla guardia di finanza e da pattuglie della polizia locale.

I controlli, sia nella zona circostante piazza Bellini sia sull’area intorno al Castello Ursino, hanno riguardato lo spaccio di stupefacenti e l’abuso di alcolici tra i giovani. Durante i posti di blocco sono state 16 le sanzioni applicate per le violazioni di norme del Codice della strada: 8 le sanzioni per sosta vietata, 3 per la mancanza del casco protettivo con fermo del motociclo, una per la mancanza di copertura assicurativa, anche in questo caso con sequestro del veicolo.

Sono state, invece, 12 le verifiche eseguite nei locali. Contestate diverse sanzioni: una per mancata tracciabilità di prodotti ittici, una per mancanze igienico-sanitarie, una per omessa esposizione della Scia, una per occupazione del suolo pubblico, una per omessa esposizione della tabella alcolici e una per diffusione musicale oltre l’orario consentito. In azione anche i poliziotti in borghese della squadra mobile-sezione Falchi che hanno bloccato e denunciato un 17enne che circolava nell’area pedonale di piazza Bellini a bordo di una moto con la targa coperta da un paio di boxer.