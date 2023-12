Sparano in strada, panico a Palermo

PALERMO – Maxi rissa a Palermo con colpi d’arma da fuoco esplosi tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, nella zona della movida, intorno alle 3 della scorsa notte. Numerosi residenti hanno sentito distintamente sei o sette colpi d’arma da fuoco in strada esplosi da una persone che si è poi data alla fuga a bordo di una moto Honda Sh. La scena, con tanta gente che scappava per la paura, è stata ripresa in un video.

Sono arrivati decine di carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Non distante dal luogo della rissa, due auto parcheggiate sono state danneggiate, ma non è certo se i due episodi sono sono collegati. I residenti lamentano il caos che si crea nella zona affollata di locali, soprattutto nei weekend, e invitano le autorità a non sottovalutare il problema.