PALERMO – Due ragazzi a bordo di uno scooter elettrico hanno seminato il panico tra via Castellana e via Modica a Palermo. A bordo di uno scooter elettrico hanno colpito con una pistola ad aria compressa alcuni passanti. Diverse le segnalazioni arrivate al 112. Poi sempre due giovani hanno esploso alcuni colpi di pistola sempre ad aria compressa contro l’insegna dell’istituto nazionale di formazione e addestramento Infaop in via Castellana. Sugli episodi indagano i carabinieri.