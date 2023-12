Sfregiata con l’acido dal marito nascosto dietro la porta

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Una cinquantenne è stata portata in ospedale al San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stata sfregiata al volto con dell’acido lanciato dal marito, il 48enne Saro Gioacchino Morgana, che è stato arrestato. E’ accaduto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro, dove è un susseguirsi di pattuglie della polizia.

La donna è stata colpita dall’acido anche alle spalle. Aveva già denunciato il consorte. I due si erano separati da un po’ di tempo e la 50enne, avviando l’iter del codice rosso, era stata trasferita in una comunità protetta. Stamani è andata nella sua ex casa per prendere dei vestiti e il marito (i due sono ancora formalmente sposati) si è nascosto dietro la porta; quando lei ha varcato l’uscio le ha gettato l’acido. La donna si è difesa ed è nata una colluttazione, durante la quale l’acido si è riversato sul 48enne, un noto pregiudicato, che è adesso ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni di terzo grado al collo e alle mani. Quando sarà in condizione sarà trasferito a medicina protetta, il reparto dell’ospedale in cui sono ricoverati i detenuti.