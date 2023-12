Sequestro di botti alla Fiera di Catania

CATANIA – Il reparto commerciale della polizia locale di Catania ha sequestrato alla fiera, nei pressi di via Pacini, 67 confezioni di fuochi d’artificio illegali venduti da un ambulante senza essere in possesso di nessun tipo di autorizzazione. L’ambulante, che aveva pubblicizzato la sua presenza anche sui social, sarà denunciato per vendita di materiale esplodente senza licenza del questore. L’uomo è stato anche multato con verbale amministrativo di 306 euro per assenza di autorizzazione al commercio.