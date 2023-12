‘Sento rumori in casa’: e c’è il latitante nascosto

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno catturato il 42enne pregiudicato randazzese Alfio Papotto, ricercato perché riconosciuto colpevole in via definitiva di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. E’ stato trovato per circostanze singolari: la scorsa notte nel quartiere Zia Lisa una donna ha chiamato il 112 in quanto era stata svegliata da rumori provenienti dal proprio tetto e dalla terrazzina; i militari hanno ispezionato l’intera casa senza alcun esito, ma dentro un deposito confinante hanno scovato un uomo sconosciuto alla proprietaria, che è stato quindi bloccato. Da un controllo è risultato fosse Papotto, condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere, che ora sconterà nel carcere catanese di Piazza Lanza.