Semina il panico alla processione: scovato

SIRACUSA – Durante lo svolgimento della processione di Santa Lucia, patrona di Siracusa, un giovane a bordo di uno scooter che passava all’incrocio tra via Piave e via Trapani, con le strade chiuse al traffico e transennate, ha fatto irruzione all’interno del corteo religioso. Incurante dell’invito a fermarsi, intimato dagli agenti della polizia municipale, ha sfrecciato creando scompiglio e pericolo per i numerosi fedeli presenti, tra i quali anziani e bambini.

Nonostante l’intervento degli agenti di polizia è poi riuscito a divincolarsi e a fuggire. Immediatamente sono scattate le ricerche e la moto è stata trovata allo “Sbarcadero” Santa Lucia, nascosta tra un muro e un camion. Il ragazzo è stato successivamente identificato: si tratta di un 21enne già conosciuto alle forze di polizia per aver commesso reati in materia di stupefacenti, tanto da essere sottoposto all’obbligo di firma e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. E’ stato denunciato.