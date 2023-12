Segregata in casa e pestata: riesce a scappare

PALERMO – Segregata da due uomini, suoi connazionali, e rinchiusa in casa per mesi. Una trentenne tunisina è stata soccorsa dai carabinieri nella zona di via Lincoln a Palermo dopo alcune chiamate arrivate al 112. Era arrivata la segnalazione di un uomo che, forse all’interno di un’abitazione, stava picchiando una donna che urlava e chiedeva aiuto. I militari del radiomobile sono arrivati dalle parti di via Archirafi dove hanno trovato la giovane donna e richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. La trentenne ha raccontato la sua storia riferendo di essere riuscita a scappare dalle grinfie di due connazionali. Gli investigatori hanno dunque avviato le indagini, sotto il coordinamento della Procura, per ricostruire i contorni della vicenda. Con il supporto di personale specializzato e di psicologi si dovrà vagliare il racconto della donna.